Член совета директоров ВСК победила в конкурсе «Деловые женщины — 2022»

Сорокина отметила, что развитие профессиональной и мотивированной команды является стратегической задачей ВСК. Благодаря ей страховой дом добивается успехов в предпринимательстве, постоянно работая над тем, чтобы улучшить продукты и процессы. Каждый день сотрудники вносят в свою работу изменения к лучшему, получая обратную связь от клиентов и партнеров. Выражая признательность за высокую оценку бизнес-сообществу, победительница сказала, что эта награда является заслугой сплоченной команды страхового дома ВСК.