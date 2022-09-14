Валерий Лимаренко: мы обеспечиваем жителей Сахалина и Курил доступной рыбой

Суть проекта в том, чтобы обеспечить жителей свежевыловленной рыбой по доступным ценам. Низкий уровень цен достигается за счёт отгрузки свежего улова промысловиками без посредников, рыбодобывающие компании не тратятся на переработку и заморозку, в доставке продукта учувствуют местные администрации. Кроме того, не берётся плата за предоставленные места в торговых рядах, пишет sakh.online.