mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Путин внес предложение о продлении до 2030 года дальневосточной ипотеки

9 сентября 19:03
Фото: piqsels.com
Лидер РФ Владимир Путин решил продлить программу дальневосточной ипотеки. Он хочет продолжить выдавать ипотечные займы минимум до 2030 года.

Президент выразил надежду, что эта инициатива будет по достоинству оценена жителями региона, сообщает Russian.rt.com.

Кроме того, сообщалось, что на встрече с Олегом Кожемяко, главой Приморья, Путин заявил о продлении сроков действия данной ипотечной программы. Президент дал обещание рассмотреть и вопрос изменения параметров возрастных ограничений для участников льготной ипотеки. Обсуждалось повышение возрастного порога с 35 до 40 лет.

Премьер РФ Михаил Мишустин также отметил, что российские власти направят дополнительные 45,5 млрд рублей на программы льготного ипотечного кредитования.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48