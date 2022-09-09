Путин внес предложение о продлении до 2030 года дальневосточной ипотеки

Кроме того, сообщалось, что на встрече с Олегом Кожемяко, главой Приморья, Путин заявил о продлении сроков действия данной ипотечной программы. Президент дал обещание рассмотреть и вопрос изменения параметров возрастных ограничений для участников льготной ипотеки. Обсуждалось повышение возрастного порога с 35 до 40 лет.