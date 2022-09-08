Поле экспериментов: как Башкирия помогает стране развить внутренний рынок зерна

В актуальной Доктрине продовольственной безопасности говорится, что Россия должна обеспечивать себя семенами на 75% — сейчас показатель все еще ниже этой планки. Тем не менее, по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, по некоторым группам товаров Доктрина реализуется с опережением предусмотренных ранее показателей — в первую очередь, речь идет о зерне и сахаре. Одна из ключевых задач — максимальное развитие собственного производства, в том числе и семян, причём первых результатов такой работы, по предварительным оценкам, можно ожидать уже через два с половиной года. Предполагается, что помочь в этом должна новая Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства, рассчитанная до 2030 года.