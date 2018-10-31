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Минсельхоз: в России ожидается рекордный урожай масличных культур

31 октября 2018, 11:02
Фото: pxhere.com
По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в текущем году в стране прогнозируется очень высокий урожай масличных культур.

Не исключено, что объемы собранного урожая станут рекордными. Об этом пишет RNS.

В 2018 году в России площади посева масличных культуры выросли на 1,3 миллиона гектар — до 13,9 миллиона гектар. До сего года на таких больших территориях масличные культуры в России не выращивали.

Размеры посевных площадей достигли исторического максимума для таких растений как соя (2,9 миллиона гектар), лен масличный (0,7 миллиона гектар) и подсолнечник (8,1 миллиона гектар), рассказали в Минсельхозе.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 29 октября объемы сбора некоторых сельскохозяйственных культур в России заметно сократились в сравнении с той же датой 2017 года. Так объемы собранного зерна упали на 16% и составили 113,4 миллиона тонн. Пшеницы в нынешнем году собрали меньше 16,6% - 73,2 миллиона тонн. Урожай ячменя снизился на 18,1%, достигнув всего 17,6 миллиона тонн. Сахарной свеклы было собрано на 12,1% меньше — 37,1 миллиона тонн.

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