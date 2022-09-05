На ВЭФ договорились о возведении логистического терминала на Дальнем Востоке

Как сообщает eaomedia.ru, для площадки, где он должен появиться, выбрана территория перед мостом возле трансграничного перехода Нижнеленинское – Тунцзян.
Региональным правительством должно быть определено, насколько возможно выделение земли непосредственно для размещения терминала.
ООО «Нижнеленинский транспортно-логистический терминал» уже добилось хорошей оценки своей успешной работы в регионе. Она заключается в организации перевозок грузов по маршруту Нижнеленинское – Тунцзян. Компания является собственником речного флота.
По мнению, озвученному директором предприятия Аркадием Сарайковым, данное направление считается перспективным и востребованным населением как ЕАО, так и остальных дальневосточных регионов. Фермерами из России направляются в Китай большие объемы сои, а обратно идет немало овощей, фруктов и запчастей для техники, которая произведена в КНР. И если полностью уйдут в прошлое антиковидные меры в этих двух странах, могут начаться и пассажирские перевозки.
Ранее, когда шла церемония открытия мостового перехода, полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым была озвучена задача создать на предмостовой территории логистические терминалы. С появлением транспортного коридора возникла возможность создавать логистические контейнерные терминалы. Во многом их появление зависит от того, какие станут перевозиться грузы. Правительство дало поручение сделать так, чтобы могли перевозиться через границу любые грузы.
«Мы будем следить, чтобы так и было», – говорит Трутнев.
Мероприятия ВЭФ-22 проходят во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Во главе делегации ЕАО губернатор Ростислав Гольдштейн. На форуме должны быть подписаны 11 соглашений. Помимо этого, членам делегации ЕАО предстоит работа на сессиях и дискуссионных площадках. Также запланированы рабочие встречи.