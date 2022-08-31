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В Уфе неизвестный мужчина напал на 12-летнего мальчика

31 августа 16:10
Фото: 1MI
Нападение произошло сегодня, 31 августа, на детской площадке, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Сегодня, 31 августа, в Уфе на детской площадке по улице Талькова неизвестный мужчина напал на 12-летнего мальчика. Инцидент попал на камеры «Уфанет».

На кадрах видно, как к катающемуся на самокате мальчику подбегает мужчина и толкает его. После того, как школьник стал убегать незнакомец продолжил его преследовать.

По информации пресс-службы МВД Башкирии, по данному инциденту в отдел полиции обратилась мать 12-летнего мальчика. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, а также назначена судебная медицина и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Далее будет принято процессуальное решение.

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