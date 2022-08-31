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Число субсидируемых авиарейсов, связанных с Уфой увеличили до 28

31 августа 07:37
Фото: Антон Засимов / 1MI
Количество субсидируемых рейсов увеличили в связи с экономией в федеральном бюджете, сообщает Росавиация

Число субсидируемых рейсов в Уфу и из Уфы увеличили до 28. Соответствующее решение ранее было принято в Росавиации. Софинансирование будет осуществляться за счет региональных бюджетов, а также авиаперевозчиков.

Так, по информации РБК Уфа, в России в настоящий момент действует 448 субсидируемых авиарейсов, куда включены 49 новых направлений. Объясняется это экономией средств федерального бюджета, обусловленной закрытием аэропортов в Южной и Центральной части России. В следствие этого было проведено перераспределение средств.

Таким образом, меры государственной поддержки коснутся рейсов в Уфу из Астрахани, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Новосибирска, Перми, Тюмени и других. В свою очередь, из Уфы субсидируемые авиарейсы будут осуществляться в такие города, как Волгоград, Краснодар, Красноярск Нижний Новгород и другие аэропорты.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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