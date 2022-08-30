Сочинская Олимпиада побила рекорды по вложениям в спортивные объекты

Уже после того, как закончились Игры, эксперты подсчитали, что только объем прямых расходов, связанных с подготовкой и проведением Олимпийских игр в Сочи, достиг почти 325 миллиардов рублей. Из них на федеральный бюджет пришлось 104 миллиарда рублей. Эти средства пошли на строительство знаменитых на весь мир спортивных объектов. Речь, в частности, о стадионе «Фишт», на котором открывались и закрывались Игры, ледовых дворцах «Шайба» и «Большой», дворце зимнего спорта «Айсберг», керлинговом центре «Ледяной куб», конькобежном центре «Адлер-Арена», комплексе трамплинов «Русские горки» и олимпийской деревне.