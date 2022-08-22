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Пропавший без вести вахтовик из Башкирии был найден мёртвым в лесу под Златоустом

22 августа 05:09
Фото: Анна Григорьева / 1MI
О трагическом происшествии с вахтовиком из Туймазов сообщает издание «Туймазинский вестник»

Вахтовика из города Туймазы обнаружили мёртвым спустя несколько дней поисков. Об этом сообщает «Туймазинский вестник».

Сообщается, что тело мужчины удалось обнаружить лишь на восьмой день поисков — тело пропавшего вахтовика нашли в лесном массиве в двух километрах от трассы в районе города Златоуст. Примечательно, что тело погибшего туймазинца находилось рядом с его автомобилем Mitsubishi Lancer, в котором остались его личные вещи и телефон.

По информации СМИ, последний раз мужчина выходил на связь с родственниками ещё 10 августа. Предположительно, тот скончался от обморожения — в тот период температура воздуха в Челябинской области в ночное время опускалась до -2 градусов Цельсия.

Напомним, тремя годами ранее глава региона Радий Хабиров пообещал вахтовикам из Башкирии вернуть их на родину и создать в республике достойные условия для работы. Mkset пообщался с вахтовиками из республики, чтобы узнать, что подталкивает их на тяжёлую работу в отдалённых регионах. Примечательно, что в ходе одного из недавних оперативных совещаний в ЦУРе Радий Хабиров заявил о необходимости дать трудящимся уважение, а также создать для них достойные условия труда.

Отметим также, что ранее жители республики раскритиковали один из недавних постов Радия Хабирова в соцсетях. Волну негодования среди пользователей вызвал пост, в котором руководитель региона сравнил экономику Башкирии с соседней республикой Татарстан, назвав их «во многом похожими». Жители Башкирии, в свою очередь, заявили, что крайне мало выходцев из Татарстана работают вахтовым методом, в то время, как из Башкирии, по их оценкам, на вахте — до 50% от числа всех сотрудников.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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