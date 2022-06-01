«На вахтах 50% из Башкирии»: жители ответили Хабирову после сравнения с Татарстаном

Радий Хабиров накануне опубликовал пост о подписании между Башкортостаном и Татарстаном плана мероприятий на ближайшие два года в рамках соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Глава Башкирии упомянул и то, что у двух регионов схожая структура экономики.
Именно слова о схожей структуре экономики братских республик всколыхнули комментаторов, а в особенности вахтовиков, которые хотели бы поспорить с главой.
Объясните тогда нам, почему из Татарстана на северах по вахтам практически не встретишь никого? Вы говорите, у нас схожая по структуре экономика с Татарстаном? Куда не приедешь на вахту, 50 процентов — из Башкирии!Руслан Русланов
Русланов же пишет, что вахтовым методом работает около пяти лет и где только не был, а из Татарстана, по его словам и опыту, «на вахте можно встретить одного-двух работников». А вот из Башкирии тружеников «полместорождения».
По мнению Радика Ягафарова, вахтовиков из Башкирии «на северах» еще больше, чем 50%.
Башкирия для многих организаций на севере, в Москве и других регионах России — кузница кадров! Многих знаю, на вахту в Татарию ездят! У меня напарник с Набережных Челнов, уволился с севера и у себя дома нашёл работу и доволен очень! Единственный из Татарстана был и тот сбежал. Радик Ягафаров
Альфира Латыпова с Радиком Ягафаровым соглашается и пишет, что «из Татарстана после нефтяного парни работают в иностранных компаниях по добыче нефти».
Значит, у них подготовка лучше и они успешно проходят кастинг, знают отлично технический английский. Лестно, что руководителями над рабочими из разных стран работают наши, российские выпускники Казанского универа, и их уважают.Альфира Латыпова
Галина Валикеева полностью согласна со сказанным в комментариях по вахтовикам и добавляет, что-то, что «выше написали про севера мужчины, так это стопроцентная правда».
Молодые ребята, бросая тут на месяца семьи, зарабатывают деньги в другом регионе, у нас-то работы нет, вернее, есть, но зарплата копейки, так что, уважаемый наш глава, думайте и решайте, пожалуйста, быстрее эти проблемыГалина Валикеева
Отметился в комментариях и председатель сообщества вахтовиков Башкирии Айрат Низаметдинов. 23 февраля он через СМИ обращался к Радию Хабирову и от имени сообщества вахтовиков сообщал, что «армия вахтовиков из Башкортостана хочет работать дома». В том же обращении правительство Башкирии и лично Хабирова просили обратить внимание на создание рабочих мест с достойной оплатой в республике, чтобы мужчинам не приходилось оставлять семьи и уезжать на вахту.
В конце мая 2022 года обращение от Айрата Низаметдинова мы обнаружили в общественной электронной приемной властей Башкирии, там он просил о личном приеме вице-спикера Курултая Рустема Ахмадинурова. На этот раз комментарий Низаметдинова оказался коротким и весьма загадочным.
Надо добавить не на башкирской земле это сказано.Айрат Низаметдинов
Напомним, власти Башкирии обещали дать достойные рабочие места вахтовикам из Башкирии на Родине еще несколько лет назад. Это, по мнению чиновников, помогло бы снизить отток жителей Башкирии в другие регионы. Год назад Хабиров заявлял, что Башкирия может дать вахтовикам уважение вместо высокой зарплаты.