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«Запредельное количество»: Хабиров обследовался и раскрыл результаты своих анализов

16 августа 07:38
Фото: 1MI
Данные о растущей заболеваемости прозвучали на оперативке правительства в ЦУР 16 августа.

На оперативном совещании в правительстве республики, которое в данный момент идет в ЦУР Башкирии прозвучали очередные тревожные данные о двоекратно возросшей заболеваемости коронавирусом в республике. Так по данным минздрава всего за месяц показатель подскочил с сотни до двухсот случаев в день. Исходя из такой динамики в минздраве предрекли, что уже осенью коронавирусом вновь начнут массово болеть граждане.

Разумеется основным способом защитить себя остается вакцинация. И конечно же ревакцинация. Однако в ней нуждаются не все, так сам Хабиров раскрыл свою медтайну и рассказал о «запредельном количестве антител».

Я пошел и сдал анализы, у меня запредельное количество антител, ревакцинироваться пока не надо, а вы о себе позаботьтесь.Радий Хабиров

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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