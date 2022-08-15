ОК запускают конкурс для региональных СМИ OK Media Challenge 2022

СМИ, набравшие максимальное количество баллов по итогам конкурса, получат денежные призы на продвижение через Рекламный кабинет ОК в 50, 30 и 15 тысяч рублей, годовую промоподдержку в ленте новостей соцсети, а также фирменные толстовки и наградные статуэтки. Для всех участников предусмотрены электронные сертификаты об участии в конкурсе. Оценивать и комментировать задания будут сотрудники ОК, специализирующиеся на партнерствах и работе с контентом.