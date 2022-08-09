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Новый авиарейс Уфа-Актау может быть запущен в ближайшее время

9 августа 13:00
Фото: Антон Засимов / 1MI
Допуск на осуществление авиаперелётов от Росавиации получила авиакомпания Red Wings

Ещё один рейс из Уфы с Казахстан может быть запущен компанией Red Wings в ближайшее время. Данные следуют из приказа федерального агентства воздушного транспорта.

Сообщается, что из авиакомпания в будущем сможет осуществлять авиаперелёты из Уфы в город Актау, который является одним из крупнейших городов Казахстана.

Отметим, что в начале лета стало известно о запуске прямого авиарейса из Уфы в Актау, осуществляемого компанией «Азимут». На данный момент рейсы выполняются один раз в неделю по понедельникам.

Также ранее авиаперевозчик Red Wings сообщил о запуске прямых рейсов из Уфы в такие города Казахстана, как Нур-Султан и Алматы. Полёты также выполняются раз в неделю — по четвергам.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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