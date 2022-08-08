Житель Башкирии решил вплавь скрыться от полиции и утонул в Белой

Многие видели, как он плыл по реке в сторону того берега и в один момент он просто пошёл ко дну и не выплыл. После того, как его не стало видно в поле зрения отдыхающих, кто-то обратился к полицейским и один из полицейских поплыл на катере с мужчиной до того места где исчез мужчина, но к сожалению мужчина так и не выплыл наверх воды и они вернулись обратно к берегу.Айгуль Яппарова