Мина в саду, грязный Нефтекамск без Мавлиева и растущая убыль населения Башкирии

Ну и как без вестей о покупочках? Конечно никак, тем более что корреспондент Mkset выяснил, что в магазинах шведских продуктов от IKEA в Уфе можно прикупить далеко не только продукты. Рассказ про смекалочку и полезный обзор чем же из ассортимента уходящей IKEA можно разжиться в ее «продуктом» скорее читайте здесь.