«Я пришел, чтобы стать чемпионом». Мендес определился с целью перехода в ЦСКА

Мендес заявил, что он хочет стать чемпионом в составе ЦСКА, как когда-то его соотечественник Марк Гонсалес. Виктор хочет произвести впечатление и расти как игрок. Перед переходом в стан красно-синих чилиец советовался с другими игроками, прежде чем понять, что РПЛ — серьезный и конкурентоспособный чемпионат.