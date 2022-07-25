Минздрав Башкирии прокомментировал состояние пострадавших сегодня в массовом ДТП

Наряду с этим 11 человек из числа пострадавших были направлены Языковскую ЦРБ. В дальнейшем один из пациентов, отделавшийся травмами легкой степени тяжести, получил направление на амбулаторное лечение, остальные десять человек эвакуированы в медицинские учреждения Уфы. Также один из пациентов с травмами лёгкой степени тяжести после осмотра в ГКБ № 21 был направлен на амбулаторное лечение, ещё трое пациентов средней тяжести были госпитализированы для дальнейшего лечения в стационарных условиях.