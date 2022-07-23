В Уфе закрытие улицы Пугачева на двухлетнюю реконструкцию перенесли на один день

— Долго — но и сделать предстоит немало, в том числе перенести коммуникации. <…> Надо помнить, что мы работаем над крупным инфраструктурным проектом, который очень нужен нашей столице. Новый транспортный коридор позволит перераспределить потоки автомобилей на выезде из города.