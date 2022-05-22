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В Уфе сгорел дом по улице Пугачева, которую планируют расширять до четырех полос

22 мая 11:58
Фото: Телеграм-канал @UFA_RB
Очевидцы сообщают, что дом по адресу улица Пугачева, 86 сгорел за 15 минут до приезда пожарных, видео опубликовано в соцсетях 22 мая.

В популярном телеграм-канале Башкири появились видео горящего дома по улице Пугачева, 86. На видео видно как полыхает частный дом и как искрят линии электропередач от огня. Очевидцы происшествия сообщают, что дом сгорел очень быстро еще до приезда пожарных. Пресс-служба МЧС сообщила, что инцидент к счастью обошелся без жертв, а пожарным удалось локализовать пламя и не допустить его распространения на соседние здания. Пожар был ликвидирован, но его причины еще предстоит выяснить дознавателю МЧС.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что для расширения дороги на улице Пугачева снесут десятки домов, в том числе и по улице Пугачева. Попадал ли дом под номером 86 под снос – неизвестно.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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