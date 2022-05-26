У уфимцев изымут 59 участков для реконструкции улицы Пугачева

Отметим, что реконструкция улицы Пугачева будет проходить в два этапа. Первый — участок улицы, ограниченный улицами Бельской и Сочинской, второй — от Бельско и до улицы Бородинской. Движение на участке улицы Пугачева от улицы Геофизиков до Бородинской власти закроют уже в первой декаде июля. Завершить все работы планируется в 2024 году.