Власти Уфы сообщили о готовности объездной дороги из-за реконструкции улицы Пугачева

Сегодня, 19 июля, на оперативном совещании в мэрии города начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы Константин Паппе сообщил о техническом открытии объездной дороги для жителей Кузнецовского затона.
Так, строительство четырехполосной объездной дороги, которая по улице Геофизиков, Испытателей, Бородинская завершено. В скором временем власти намерены оснастить ее наружным освещением, а также установить автобусные остановки, знаки и светофоры.
— Проезжая часть объездной дороги готова к приему автотранспорта. Но на этой неделе будем заниматься работами по ее обустройству, наносить разметку, забивать барьерное ограждение, чернить откосы, — добавил Константин Паппе.
Движение по объездной дороге планируют открыть уже в эти выходные, но пока только в тестовом режиме. Отмечается, что в понедельник 25 июля будет ограничено движение по улице Пугачева от улицы Геофизиков до улицы Бородинской.