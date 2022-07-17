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Улицу Уфы, ведущую на трассу М5, полностью перекроют на два года

17 июля 04:40
Фото: 1MI
Улицу Пугачева все-таки закроют на продолжительный срок для реконструкции.

Через неделю, 25 июля, будет перекрыт участок улицы Пугачева в связи с ее реконструкцией. Движение от ул. Геофизиков до ул. Бородинской будет полностью закрыто почти на два года — до 30 июня 2024 года. Как уточняет уфимская мэрия, работы приурочены к 450-летию столицы Башкирии.

Уточняется, что жителям этого участка дороги, а также владельцам торговых точек, осуществляющим свою деятельность на этом участке, доступ к закрытой территории будет открыт.

По информации представителя заказчика, эти меры требуются, в первую очередь, для сокращения сроков реконструкции.

Объездная дорога протяженностью 3,2 км была построена по ул. Геофизиков, Испытателей и Бородинской. Планируется, что на ней будет установлено наружное освещение и остановки общественного транспорта. К сегодняшнему дню, 17 июля, объездная дорога должна быть построена, в течение следующей недели будет наноситься дорожная разметка, также поставят дорожные знаки и барьерные ограждения.

Фото: ufacity.info

Уфимская мэрия отмечает, что с момента закрытия участка ул. Пугачева возможны затруднения движения автотранспорта. В качестве альтернативной дороги предлагается рассмотреть возможность заезда/выезда в Уфу через М5 и Оренбургский тракт.

Напомним, реконструкция улицы Пугачева входит в план создания нового транспортного коридора «Южные ворота». Продолжением коридора будет строительство новой улицы Генерала Рыленко и транспортная развязка на пересечении данных улиц. Ранее сообщалось, что для реконструкции улицы будет изъято около 59 земельных участков, на которых расположены жилые и коммерческие здания.

#Новости#Дороги#Андрей Королев#Общество
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