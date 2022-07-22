6 пунктов, на которые необходимо обращать внимание при выборе планировки квартиры

Решение жилищного вопроса для многих начинается с покупки однокомнатной квартиры. Причины могут быть разные: кто-то пока не может позволить себе больше, а кому-то и этого вполне хватает. В любом случае люди задерживаются в «однушке» как минимум на несколько лет, поэтому важно выбрать удобную планировку, в которой будет комфортно жить. А значит лучше сразу выбирать квартиру с отдельной спальней, где общая и приватная зона разделены. Например, однокомнатная квартира в ЖК Urbanica отлично подойдёт для одного человека, который любит принимать гостей. Просторная кухня-гостиная 14,5 кв. м позволит разместить здесь не только зону для приготовления пищи, но и зону для посиделок с друзьями.