Банк ДОМ.РФ и ГК «Первый трест» запустили ипотеку по ставке от 2,9%

Банк ДОМ.РФ и ГК «Первый трест» запустили ипотеку по ставке от 2,9%
Банк ДОМ.РФ и ГК «Первый трест» запустили ипотеку по ставке от 2,9%
Вчера, 15:45ЭкономикаФото: https://1trest.ru/
Кредиты по специальной ставке оформляются в рамках «Льготной», «Семейной» ипотек или по стандартной рыночной программе на покупку новостроек.

Банк ДОМ.РФ в партнерстве со строительной компанией ГК «Первый Трест» запустили специальную ипотечную программу для покупки квартир в ЖК «Новатор» и Grand&Grand в Уфе. Строительство комплексов ведется с использованием проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ.

«Совместные программы, которые мы реализуем с застройщиками – важный современный тренд поддержки жилищного строительства. Мы планируем и дальше развивать этот формат», – рассказал старший вице-президент Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Кредиты по специальной ставке оформляются в рамках «Льготной», «Семейной» ипотек или по стандартной рыночной программе на покупку новостроек. Срок действия специальной ставки – до сдачи домов в эксплуатацию. По истечении этого периода устанавливается ставка в зависимости от выбранной заемщиком программы – по «Семейной» от 5,1%, по «Льготной» от 8,1%, по стандартной ипотеке на первичном рынке – от 10,5%.

«Сегодня покупатели жилья особенно чувствительны не только к цене квадратного метра, но и к условиям по ипотеке. Понимая это мы совместно с нашим партнёром Банком ДОМ.РФ запустили уникальную для рынка Уфы, ипотечную программу, которая даёт возможность снизить ежемесячный платёж по ипотеке или приобрести квартиру большей площади.» - рассказал Игорь Моргачёв, руководитель отдела по работе с банками ГК «Первый Трест».

Максимальная сумма кредита – 30 млн рублей, а по программам с господдержкой – 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – 10% для рыночной ипотеки, 15% для госпрограмм, кредит предоставляется сроком до 30 лет. Подать заявку на ипотеку можно онлайн, либо в офисах продаж ГК «Первый Трест»: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. 50-летия Октября, 15 к.1 и ул. Энтузиастов, строение 9 (вход с улицы Р. Нуреева).

Проектная декларация представлена на сайте Наш.дом.рф.

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