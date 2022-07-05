ГК «Первый трест» запустила ипотеку по ставке от 0,01% на весь срок

ГК «Первый трест» запустила ипотеку по ставке от 0,01% на весь срок
ГК «Первый трест» запустила ипотеку по ставке от 0,01% на весь срок
Сегодня, 16:55ЭкономикаФото: Mkset.ru
ГК «Первый Трест» запустила специальную ипотечную программу для покупки квартир в Уфе.

«Сегодня покупатели жилья особенно чувствительны не только к цене квадратного метра, но и к условиям по ипотеке. Понимая это мы совместно с банками-партнёрами постоянно работаем над улучшением условий для наших клиентов. Поэтому запустили программу с субсидированной ипотечной ставкой под 0,01%[1] на весь срок ипотеки. На данный момент это одно из самых выгодных предложений на рынке недвижимости.» - рассказал Игорь Моргачёв, руководитель отдела по работе с банками ГК «Первый Трест».

Кредиты по специальной ставке оформляются в рамках программы «Госпрограмма 2020». Максимальный срок действия специальной ставки до 30 лет. Максимальная сумма кредита –6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – 15%. Подать заявку на ипотеку можно онлайн, либо в офисах продаж ГК «Первый Трест»: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. 50-летия Октября, 15 к.1 и ул. Энтузиастов, строение 9 (вход с улицы Р. Нуреева).

[1] Процентная ставка 0,01% годовых по программе «Госпрограмма 2020» действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования, в случае заключения застройщиком и ПАО «Промсвязьбанк» партнерского соглашения. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей - для иных регионов Российской Федерации. Первоначальный взнос – от 15 до 80 % (включая оба значения) от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Срок кредита – не более 360 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации, при этом кредитный договор должен быть заключен до 31.12.2022 года (включительно).

Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на 28.06.2022 г. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014г.

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