ГК «Первый Трест» открыла новый офис продаж в клубном доме «Соты»

- Наш новый офис продаж уже открыл свои двери и встретил своих первых клиентов. Здесь мы постарались учесть всё для того, чтобы вам было комфортно. И теперь процесс покупки квартиры стал ещё удобнее, как на этапе выбора, так и на этапе оформления документов. Здесь всегда к вашим услугам: профессиональные менеджеры, ипотечный брокер и юристы. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы, поможем подобрать квартиру вашей мечты и оптимальные условия ипотечного кредитования. Также у нас есть услуга Trade-in, благодаря которой те клиенты, которым для покупки новой квартиры в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест» нужно продать старую жилплощадь, совершенно бесплатно получают высококвалифицированную помощь в продаже, – рассказала Елизавета Самойлова, руководитель отдела продаж ГК «Первый Трест».
Напомним, что все объекты ГК «Первый Трест» аккредитованы 20 ведущими Российскими банками, а компания предоставляет клиентам выбор более чем из 80 ипотечных программ. Среди которых есть, как варианты с классической ставкой, так и ипотека с субсидированием от государства и застройщика. Например, одним из самых популярных вариантов на сегодняшний день является семейная ипотека с субсидированием от ГК «Первый Трест» под 2,65% годовых. Кроме того, ЖК «Новатор», Urbanica и Grand&Grand аккредитованы Росвоенипотекой, а это значит, что военнослужащие могут воспользоваться своим правом на помощь государства и купить в них квартиру по программе «Военная ипотека».
А программа Trade-in предоставляется по улучшенной схеме. Во-первых, это совершенно бесплатно[1], а во-вторых безопасно, ведь в штате ГК «Первый Трест» есть, как профессиональные менеджеры по продажам вторичной недвижимости, так и опытные юристы. Сотрудники компании сопровождают сделку в режиме одного окна, не отказывают в «сложных» случаях: если жилье в ипотеке, если среди собственников – дети, если используется маткапитал. Продают квартиру в максимально короткие сроки и по максимально выгодной цене. К тому же, компания берёт на себя все расходы на рекламу вашей старой квартиры и сами коммуницируют с потенциальными покупателями, не отвлекая вас от важных дел. Вы экономите своё время. А стоимость понравившейся вам квартиры фиксируется на 35 дней. Вы можете выбрать новую квартиру от застройщика, как в строящемся, так и в уже сданном доме и получить дополнительную скидку до 2% на новую квартиру[2].
Эта услуга подходит людям, у которых недостаточно средств на покупку новой квартиры, но есть недвижимость, которую они могли бы продать. По словам застройщика, её часто выбирают семьи, в которых появляются дети и необходимо расширение жилплощади. Также программой нередко пользуется молодежь, получившая квартиру в наследство. Еще одна категория покупателей – инвесторы, которые продают свои подросшие в цене квадратные метры и на вырученные деньги приобретают новую недвижимость.
Кроме того, посетив новый офис, вы сможете не только увидеть настоящее — в какой степени готовности находится тот или иной дом, но и заглянуть в будущее каждого ЖК, не покидая уютного офиса. Это стало возможным благодаря детализированным макетам и 3D-технологиям. Подробные презентации позволяют рассмотреть планировки квартир, решения для общественных пространств, положение на генплане и многое другое.
- 3D-технологии – это машина времени с помощью, которой можно посмотреть будущее проекта. Такие туры создают максимальный эффект присутствия и имеют большую ценность, когда объект невозможно увидеть вживую, например, на этапе строительства. У тех, кто планирует покупку квартиры в ЖК Grand&Grand есть уникальная возможность, прогуляться по территории ЖК и заглянуть в вестибюли. Такие экскурсии позволяют провести полноценный обзор с возможностью просматривать пространство на 360 градусов! Вы можете повернуть камеру в любом направлении и оценить пространство двора. А чуть позже 3D туры будут доступны и по другим нашим комплексам, – отметила Елизавета Самойлова, руководитель отдела продаж ГК «Первый Трест».
Именно здесь, по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, можно получить ответы на все интересующие вас вопросы по жилым комплексам ГК «Первый Трест», подобрать ипотечный продукт по индивидуальным запросам, и конечно же подписать все необходимые документы для покупки квартиры мечты, за чашечкой свежесваренного кофе. График работы офиса продаж с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу с 10:00 до 18:00.
[1] Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры от застройщика в жилых комплексах ГК «Первый Трест».
[2] Подробности узнавайте в офисе продаж или по телефону 8 (347) 222-0-111.