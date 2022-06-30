ГК «Первый Трест» открыла новый офис продаж в клубном доме «Соты»

А программа Trade-in предоставляется по улучшенной схеме. Во-первых, это совершенно бесплатно[1], а во-вторых безопасно, ведь в штате ГК «Первый Трест» есть, как профессиональные менеджеры по продажам вторичной недвижимости, так и опытные юристы. Сотрудники компании сопровождают сделку в режиме одного окна, не отказывают в «сложных» случаях: если жилье в ипотеке, если среди собственников – дети, если используется маткапитал. Продают квартиру в максимально короткие сроки и по максимально выгодной цене. К тому же, компания берёт на себя все расходы на рекламу вашей старой квартиры и сами коммуницируют с потенциальными покупателями, не отвлекая вас от важных дел. Вы экономите своё время. А стоимость понравившейся вам квартиры фиксируется на 35 дней. Вы можете выбрать новую квартиру от застройщика, как в строящемся, так и в уже сданном доме и получить дополнительную скидку до 2% на новую квартиру[2].