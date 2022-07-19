Эволюция дворового пространства

- Само по себе словосочетание «благоустроенный двор» у каждого застройщика имеет свою специфику. Для нас это многофункциональность дворового пространства и разнообразие сценариев отдыха. Мы видим чёткую тенденцию, что люди стали больше ценить время, проведенное рядом с домом, но вне стен квартиры. Поэтому проектируя наши жилые комплексы, стремимся создать территорию комфорта и безопасности. Ведь в нашем понимании уютный двор – это место которое не хочется покидать. Он должен выполнять функцию точки притяжения для всех жильцов, не зависимо от возраста и темперамента. Это место куда можно выйти на пробежку, отдохнуть с семьей, поработать или просто отдохнуть на свежем воздухе. Именно по этому принципу и будет реализовано дворовое пространство в ЖК Urbanica. – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».