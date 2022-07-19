Эволюция дворового пространства

И сегодня покупатели недвижимости обращают внимание не только на район расположения ЖК, планировочное решение и стоимость, но и задумываются о том, где они смогут отдыхать вне квартиры. Как современные застройщики реализуют комфортную городскую среду рассмотрим на примере лучшего жилого комплекса приволжского федерального округа Urbanica[1], от одного из ведущих застройщиков ГК «Первый Трест».
- Само по себе словосочетание «благоустроенный двор» у каждого застройщика имеет свою специфику. Для нас это многофункциональность дворового пространства и разнообразие сценариев отдыха. Мы видим чёткую тенденцию, что люди стали больше ценить время, проведенное рядом с домом, но вне стен квартиры. Поэтому проектируя наши жилые комплексы, стремимся создать территорию комфорта и безопасности. Ведь в нашем понимании уютный двор – это место которое не хочется покидать. Он должен выполнять функцию точки притяжения для всех жильцов, не зависимо от возраста и темперамента. Это место куда можно выйти на пробежку, отдохнуть с семьей, поработать или просто отдохнуть на свежем воздухе. Именно по этому принципу и будет реализовано дворовое пространство в ЖК Urbanica. – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Основная идея авторского благоустройства заключается в создании единой системы дворов, объединенных геометрическим ромбовидным стилем. Проектом разработано три двора с дополнительными пространствами, которые будут выполнять функции тихой и спортивной зоны.
Для приверженцев активного образа жизни будут организованы площадка для Streetball и зона WorkOut с уличными тренажерами, которые рассчитаны на проработку различных групп мышц. Жители ЖК Urbanica смогут заниматься на тренажерах в любое комфортное для них время. А для любителей фото застройщик запроектировал целых 3 фотозоны.
Любимым местом мам с детьми станут многофункциональные детские игровые комплексы, рассчитанные на детей разного возраста. Застройщик предусмотрел, как традиционные игровые элементы – качели, карусели, горки, песочницы, так и оригинальные изделия – скалодром, гамаки для отдыха и многое другое, что позволит создать интересные и функциональные места досуга. К тому же пока детвора будет веселиться в хорошо просматриваемой зоне детской площадки, родители смогут отдохнуть на удобных скамейках.
- Жители крупных городов с большой концентрацией населения особенно остро нуждаются в общении с живой природой. Поэтому при создании проекта дворового пространства ЖК Urbanica мы уделили большое внимание созданию близких к природе благоустроенных зон, использованию натуральных материалов и естественных цветов в отделке. По нашей задумке это будет не просто двор, а место силы для жителя мегаполиса. Сад, в котором будут высажены различные виды деревьев, кустарников, цветов и трав, подобранные таким образом, чтобы территория выглядела декоративно круглый год. – отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Да подход к наполнению территории по принципу "газон-качели-лавочка" уже мало кого устраивает. А детские площадки, спортивные зоны и велодорожки, зеленый двор, наличие парковок и безопасность территории стали уже не просто приятным дополнением, а обязательными атрибутами. Что логично, ведь продуманные и благоустроенные дворы позволяют расширить границы жилого пространства. И двор ЖК Urbanica – достойный пример того, что за последние годы подход к проектированию общественных пространств и благоустройству трансформировался. А технологии, архитектурные приемы и жизненные сценарии стали более разнообразными и сложными. В ГК «Первый Трест» подчеркнули, что — это не просто функциональная история, это целая концепция комфортной жизни и безопасности.