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Водитель, сбивший в Бакалинском районе Башкирии четырех девушек, гнал под 110 км/ч

18 июля 07:08
Фото: ГИБДД по РБ
Новые подробности жуткого ДТП сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Авария, которая произошла в пятом часу утра в понедельник, 18 июля, на объездной дороге села Бакалы, унесла жизни четверых девушек. Младшей из них было 16 лет, второй — 18, двоим исполнилось по 19 лет. Водитель — 23-летний местный житель — сейчас дает показания. Уже установлено, что он был пьян.

«Мною на месте ДТП было установлено, что девушки вышли из кафе и прошли от него всего 60 метров. Предварительно, со слов водителя, скорость транспортного средства на момент аварии составляла около 110 км/ч», — сообщил Севастьянов.

Все девушки погибли до приезда «скорой помощи».

В свою очередь, глава Бакалинского района Александр Андреев сообщил в соцсетях, что погибли Яна Асанбаева, Анна Епейкина, Эльвина Саитова и Ксения Лахно. Все они окончили Бакалинскую школу № 1. Руководитель муниципалитета сообщил, что они были активными, талантливыми и ответственными.

#Новости#Наталья Балыкова#Происшествия
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