В Уфе за сбыт запрещённых веществ задержали группу студентов-медиков

По информации ведомства, трое молодых людей были задержаны с поличным. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики изъяли у студентов несколько видов «синтетики»: мефедрон, МДМА и амфетамин — всего порядка 80 граммов. Изъяты были также электронные весы, телефоны, банковские карты и другие материалы, необходимые для сбыта запрещённых веществ.