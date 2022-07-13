Жителя Башкирии осудили на 15 лет за вовлечение девочки в продажу наркотиков

Напомним, несколькими неделями ранее в Уфе задержали девушку, при которой в ходе досмотра обнаружили почти килограмм наркотиков, а также различную аппаратуру, необходимую для сбыта и распространения запрещённых веществ. Примечательно, что незадолго до этого возлюбленный девушки также был задержан по подозрению в сбыте наркотиков.