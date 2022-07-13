Жителя Башкирии осудили на 15 лет за вовлечение девочки в продажу наркотиков

Житель Туймазов получил 15 лет колонии строгого режима и один год лишения свободы за противозаконную деятельность, связанную с нелегальным оборотом запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Как сообщают в ведомстве, годом ранее местный житель решил заняться наркобизнесом. В качестве торговой площадки для сбыта запрещенных веществ мужчина выбрал популярный мессенджер. В ассортименте было два вида наркотиков, которые мужчина хранил у себя, предварительно расфасовав их по пакетикам.
При этом отмечается, что мужчина в свою деятельность попытался вовлечь несовершеннолетнюю. Тот предложил 15-летней девочке стать закладчицей — распространять наркотики через систему тайников в укромных местах.
На данный момент мужчина признан виновным по таким статьям, как покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, вовлечении несовершеннолетней в совершение преступления, незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта.
Напомним, несколькими неделями ранее в Уфе задержали девушку, при которой в ходе досмотра обнаружили почти килограмм наркотиков, а также различную аппаратуру, необходимую для сбыта и распространения запрещённых веществ. Примечательно, что незадолго до этого возлюбленный девушки также был задержан по подозрению в сбыте наркотиков.