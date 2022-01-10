Онищенко поддержал инициативу о тестировании школьников на наркотики

При этом он заявил, что необходимо тщательно продумать механизм тестирования, в том числе — определение наиболее подходящего способа диагностики, обязательного согласия родителей и безоговорочного сохранения медицинской тайны. Также Онищенко отметил, что нужно заблаговременно обозначить группы риска и определиться с тем, следует проверять всех школьников подряд или нужно делать это выборочно.