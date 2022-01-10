Онищенко поддержал инициативу о тестировании школьников на наркотики

Posted 10 января 2022,, 16:26
Published 10 января 2022,, 16:26
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Вопрос о том, нужно ли обязательно проводить среди учащихся школ такие тесты, включен в повестку весенней сессии Государственной Думы России. По словам Онищенко, чем раньше будет выявлена тяга к употреблению наркотиков у школьников, тем больше шансов на возвращение таких детей к нормальной жизни, пишет NEWS.ru.
При этом он заявил, что необходимо тщательно продумать механизм тестирования, в том числе — определение наиболее подходящего способа диагностики, обязательного согласия родителей и безоговорочного сохранения медицинской тайны. Также Онищенко отметил, что нужно заблаговременно обозначить группы риска и определиться с тем, следует проверять всех школьников подряд или нужно делать это выборочно.