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Posted 10 января 2022,, 16:26

Published 10 января 2022,, 16:26

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Онищенко поддержал инициативу о тестировании школьников на наркотики

10 января 2022, 16:26
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил идею о введении в общеобразовательных учебных заведениях обязательной проверки учащихся на предмет употребления запрещенных веществ.

Вопрос о том, нужно ли обязательно проводить среди учащихся школ такие тесты, включен в повестку весенней сессии Государственной Думы России. По словам Онищенко, чем раньше будет выявлена тяга к употреблению наркотиков у школьников, тем больше шансов на возвращение таких детей к нормальной жизни, пишет NEWS.ru.

При этом он заявил, что необходимо тщательно продумать механизм тестирования, в том числе — определение наиболее подходящего способа диагностики, обязательного согласия родителей и безоговорочного сохранения медицинской тайны. Также Онищенко отметил, что нужно заблаговременно обозначить группы риска и определиться с тем, следует проверять всех школьников подряд или нужно делать это выборочно.

#Общество#Новости#Марина Колодкина
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