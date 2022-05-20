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Больше всего летальных отравлений наркотиками выявили в Уфе, Стерлитамаке и Салавате

20 мая 13:37
Фото: 1MI
К сожалению смертность от отравлений запрещенными веществами растет достаточно активно, следует из данных Роспотребнадзора республики.

Из документа ведомства следует, что городами анти лидерами по количеству смертельных исходов от отравлений наркотическими веществами в Башкирии стала столица республики Уфа. В городе в 2021 году от отравлений наркотиками скончались 137 человек. 15 человек по той же причине скончались в 2021 году в Стерлитамаке. Почти в три раза меньше жизней унесли отравления наркотиками в городе Салават, там по этой причине скончались 6 человек.

Есть и другая печальная статистика. В регионе продолжается увеличение количества отравлений наркотическими веществами, такая безрадостная динамика фиксируется с 2020 года. В 2019 году было зафиксировано 108 случаев, в 2020 количество их равнялось 155, а в минувшем 2021 составила 202.

Количество же летальных исходов таких отравлений росло с 2018 года, тогда оно составило 45 случаев, в 2019 году возросло незначительно, до 54, уже в 2020 году количество смертей увеличилось вдвое и составило 108 смертей. В 2021 году отравления наркотиками унесли жизни 132 человек.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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