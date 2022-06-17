Уфимку с полным наркотиков рюкзаком задержали во время прогулки

В Уфе задержали 32-летнюю женщину, прогуливавшуюся по городу с рюкзаком, полным наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Как сообщают в ведомстве, в ходе личного досмотра у женщины обнаружили порядка 900 граммов наркотических веществ, а также оборудование, необходимое для их фасовки и дальнейшего сбыта. Интересен также тот факт, что после окончания колледжа женщина никогда официально не работала, материально обеспечивал её гражданский муж.
Примечательно, что партнер наркодилерши также был задержан по подозрению в сбыте наркотических средств несколькими днями ранее. В поисках денег женщина вслед за гражданским мужем решила заняться торговлей наркотическими веществами.
Сообщается, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Женщина была отпущена отпущена под подписку о невыезде.
Напомним, несколькими месяцами ранее в Башкирии обнаружили нарколабораторию в бане на садовом участке в одном из пригородов. Примечательно, что в канистрах на территории садового участка нашли порядка десяти килограмм мефедрона, всего же в ходе обысков было изъято около 12 килограмм наркотических веществ различного происхождения.