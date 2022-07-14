4 способа продать ипотечную квартиру

Покупка квартиры — важный и ответственный момент в жизни каждого человека. И очень хочется, чтобы это событие навевало только приятные воспоминания. Поэтому не удивительно, что в последнее время всё большую популярность набирает покупка жилья по системе Trade-in. Ведь в этом случае застройщик берёт на себя все затраты и хлопоты по продаже вашей квартиры. Важно отметить, что купить жилье по программе Trade-in можно как в домах на этапе строительства, так и в уже сданных в эксплуатацию — вы сами выбираете, что лучше для вас. Если и вы давно мечтаете о новом комфортабельном жилье, но никак не можете решиться, воспользуйтесь услугой Trade-in.