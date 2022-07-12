Священник из Омска призвал к покаянию лидера ДДТ Шевчука после речи о Родине в Уфе

Омский священник Александр Лемешко на своей странице в соцсетях высказался о включении в список музыкантов, выступления которых признаны нежелательными на территории России. В частности, священнослужитель, который на данный момент находится на Украине, прокомментировал заявления, озвученные ранее музыкантом из Уфы Юрием Шевчуком.
Так, по мнению Лемешко, позиция Шевчука во многом связана с тем, что тот якобы остался в мрачном прошлом России, которое, как считает священнослужитель, стало одним из источников вдохновения для музыканта.
— Мне стало понятно, почему Юра Музыкант спёкся. Он ездил в Первую Чеченскую компанию и пел там ребятам под гитару. А потом написал душещипательную песню «Умирали пацаны». На мой взгляд, это честная песня, отражающая тяжёлое положение России на фронте и на гражданке. Время прошло, Страна перемолола постперестроичный хаос, окрепла и встала в полный рост, а вот Юра остался в той реальности. Видимо, к сожалению, только она его вдохновляет, — пишет Лемешко в своих соцсетях.
При этом священнослужитель отмечает, что каждый человек может изменить своё мнение по тому или иному вопросу, и процесс этих изменений не может быть мгновенным. Однако Лемешко всё же подчёркивает, что в случае, если человек не меняется в течение долгого времени, это приводит к забвению, что, по его мнению, особенно трагично для публичных людей. Возможностью же избежать этого, — пишет священник, — является изменение или покаяние.
— Не думаю, что всех несогласных с новым будущим нужно сразу же шельмовать и сажать в тюрьмы. Человек не меняется быстро. Но если человек долго не меняется и остается жить прошлым, то вот тут-то он и становится стар душой и неизбежно сходит с дистанции и остаётся в забвении. Для публичного человека это особенная трагедия, с одной стороны, но и возможность к изменению (читай покаянию) тоже всегда остаётся. Я надеюсь, — резюмирует священник.
Напомним, несколькими неделями ранее в ходе концерта группы ДДТ певец Юрий Шевчук озвучил со сцены ряд заявлений, которые впоследствии привлекли внимание силовиков. Сообщалось, что сотрудники силовых структур сразу после концерта ожидали его в гримёрке.
В отношении музыканта был составлен протокол об административном правонарушении. Из уфимского суда он в связи с обращением Юрия Шевчука был передан в суд Санкт-Петербурга — по месту его жительства. Однако спустя какое-то время материалы дела вернулись в Уфу — в них в суде были выявлены множественные недочёты.
Также ранее заявления музыканта прокомментировали такие известные личности, как шансонье Александр Розенбаум, рок-музыкант Кипелов, продюсер Иосиф Пригожин и другие.