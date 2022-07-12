Священник из Омска призвал к покаянию лидера ДДТ Шевчука после речи о Родине в Уфе

При этом священнослужитель отмечает, что каждый человек может изменить своё мнение по тому или иному вопросу, и процесс этих изменений не может быть мгновенным. Однако Лемешко всё же подчёркивает, что в случае, если человек не меняется в течение долгого времени, это приводит к забвению, что, по его мнению, особенно трагично для публичных людей. Возможностью же избежать этого, — пишет священник, — является изменение или покаяние.