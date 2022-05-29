Кипелов ответил на слова Юрия Шевчука о Родине, произнесенные во время концерта в Уфе

Кипелов ответил на слова Юрия Шевчука о Родине, произнесенные во время концерта в Уфе
Кипелов ответил на слова Юрия Шевчука о Родине, произнесенные во время концерта в Уфе
29 мая, 12:47ОбществоЭлина СайфрановаФото: vk.com // Валерий Кипелов
Валерий Кипелов во время концерта процитировал слова лидера рок-группы Юрия Шевчука о Родине. Также Кипело рассказ, что для него Родина.

Валерий Кипелов во время своего концерта вспомнил слова лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука о Родине, которые тот произнес во время своего выступления в Уфе.

Так, сооснователь группы «Ария» заявил, что для него Родиной являются его зрители, семья, Знамя Победы и такие российские деятели, как космонавт Юрий Гагарин, писатель Антон Чехов, композитор Петр Чайковский и хоккеист Валерий Харламов. Кроме того Кипелов подчеркнул, что бабушка, которая торгует картошкой на вокзале, — это тоже часть нашей Родины».

Слова рок-музыканта зрители встретили аплодисментами.

Напомним, что 18 мая в Уфе состоялся концерт группы «ДДТ», во время которого Юрий Шевчук высказался против военной спецоперации на Украине и представил новую песню, посвященную родному городу — Уфе. Позже музыкант заявил, что против спецоперации «гаркнул весь зал» на концерте в Уфе.

Так, выступление завершилось составлением протокола об административном правонарушении по новой статье о дискредитации ВС РФ. В МВД Башкирии сообщили, что причиной тому послужили провокационные высказывания музыканта. Тем не менее, по мнению самого Шевчука, концерт прошел прекрасно и беспокоиться не о чем, так как «ситуации разные бывают». Между тем, дело об административном правонарушении было направлено в суд Санкт-Петербурга.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы