Кипелов ответил на слова Юрия Шевчука о Родине, произнесенные во время концерта в Уфе

Валерий Кипелов во время концерта процитировал слова лидера рок-группы Юрия Шевчука о Родине. Также Кипело рассказ, что для него Родина.

Валерий Кипелов во время своего концерта вспомнил слова лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука о Родине, которые тот произнес во время своего выступления в Уфе. Так, сооснователь группы «Ария» заявил, что для него Родиной являются его зрители, семья, Знамя Победы и такие российские деятели, как космонавт Юрий Гагарин, писатель Антон Чехов, композитор Петр Чайковский и хоккеист Валерий Харламов. Кроме того Кипелов подчеркнул, что бабушка, которая торгует картошкой на вокзале, — это тоже часть нашей Родины». Слова рок-музыканта зрители встретили аплодисментами. Напомним, что 18 мая в Уфе состоялся концерт группы «ДДТ», во время которого Юрий Шевчук высказался против военной спецоперации на Украине и представил новую песню, посвященную родному городу — Уфе. Позже музыкант заявил, что против спецоперации «гаркнул весь зал» на концерте в Уфе. Так, выступление завершилось составлением протокола об административном правонарушении по новой статье о дискредитации ВС РФ. В МВД Башкирии сообщили, что причиной тому послужили провокационные высказывания музыканта. Тем не менее, по мнению самого Шевчука, концерт прошел прекрасно и беспокоиться не о чем, так как «ситуации разные бывают». Между тем, дело об административном правонарушении было направлено в суд Санкт-Петербурга.

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