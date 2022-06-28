«Ну, вперед!»: Розенбаум высказался о речи лидера ДДТ Шевчука на концерте в Уфе

Российский музыкант Александр Розенбаум озвучил своё мнение о высказываниях Юрия Шевчука на концерте в Уфе. Свою позицию певец высказал в ходе интервью Ксении Собчак.
Напомним, в мае этого года в Уфе прошел концерт группы ДДТ, на котором лидер группы и уроженец Уфы Юрий Шевчук озвучил ряд высказываний о Родине. После концерта в гримёрке музыканта ждали правоохранители — был составлен административный протокол. Далее последовали судебные разбирательства и отмены концертов группы по всей стране.
— Если ты чувствуешь правду за собой, ты не пугайся. Охота на ведьм никогда и никому не приносила удачи. Ну, вперед! — размышляет музыкант.
Отметим, что ранее о заявлении, озвученном со сцены лидером группы ДДТ, уже высказались такие медийные персоны, как музыкальный критик Артур Гаспарян, рок-музыкант Валерий Кипелов, продюсер Иосиф Пригожин и многие другие.