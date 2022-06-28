«Ну, вперед!»: Розенбаум высказался о речи лидера ДДТ Шевчука на концерте в Уфе

Напомним, в мае этого года в Уфе прошел концерт группы ДДТ, на котором лидер группы и уроженец Уфы Юрий Шевчук озвучил ряд высказываний о Родине. После концерта в гримёрке музыканта ждали правоохранители — был составлен административный протокол. Далее последовали судебные разбирательства и отмены концертов группы по всей стране.