В мэрии Уфы прокомментировали запрет на купание в озере Кашкадан

Жительница Уфы опубликовала своё обращение к администрации с просьбой объяснить, с чем связан запрет на купание в озере Кашкадан. Своё обращение уфимка оставила на странице «ЦУР Башкотостан» в соцсетях.
— А что происходит на Кашкадане? Захочешь зайти в воду, даже не по пояс, уже бегут штраф выписывать. Что с озером? Холодная вода или цветущая? Или что? — пишет женщина в соцсетях.
Обращение, в свою очередь, прокомментировал начальник управления по культуре и искусству мэрии Шамиль Абдраков. Как отметил чиновник, 12 июня состоялось техническое открытие парка, работы же по его благоустройству в настоящий момент продолжаются, с чем и связан запрет на купание.
Напомним, что озеро и одноимённый парк, вновь открытый после четырёхлетней реконструкции, этим летом привлекает к себе всё больше внимания уфимцев и гостей башкирской столицы. Так, несколькими неделями ранее группа молодых людей, проигнорировав запреты, всё же искупалась в озере — видео было опубликовано в соцсетях.
При этом текущее состояние озера также интересует жителей города. Так, спустя несколько дней после технического открытия оно уже «зацвело» — ярко-зелёные водоросли отчётливо видны как близ береговой линии, так и на отдалённых участках водоёма. Ситуацию с «цветением» Mkset прокомментировали в городской мэрии.