Жители Уфы пожаловались на отсутствие мусорных урн в обновленном парке «Кашкадан»

По периметру озера в открытом после четырёхлетней реконструкции парке «Кашкадан» катастрофически не хватает урн для мусора, о чём сообщают местные жители

Парк «Кашкадан» в Уфе открылся для посетителей чуть больше, чем две недели назад — в День города. Тогда церемония открытия сопровождалась концертом и праздничным фейерверком. В тот день увидеть обновлённый парк пришли несколько тысяч человек. Следует сразу уточнить, что 12 июня состоялось техническое открытие парка, реконструкция которого, к слову, длилась порядка четырёх лет. За это время здесь возвели амфитеатр, обновили тротуарную плитку, вычистили и углубили озеро, некогда подарившее своё название парку. Однако стук молотков и завывания дрели до сих пор слышны на противоположной стороне озера. На территории парка действительно есть как урны, так и контейнеры для мусора Фото: Mkset.ru Если на верхнем ярусе парка царит благоустроенность, то на спуске к озеру сразу становится понятно, почему открытие всё же было техническим. В толпе то и дело мелькают ярко-оранжевые куртки рабочих, обломки строительного мусора нависают над зелёными мусорными контейнерами. Если здесь урны для мусора установлены через каждые десять метров, то по периметру озера при его протяженности в несколько километров можно насчитать от силы три-четыре таких контейнера. Отметим, что на одном из спусков, граничащих с волейбольной площадкой, выстроено в ряд несколько контейнеров, также как и несколько урн для мусора, расположившихся чуть поодаль — на лестнице, ведущей к воде. Но чем дальше углубляешься в парк, тем сильнее оказываешься в самом сердце стройки. Возникает вопрос — неужели, чтобы выбросить мусор, посетителям придётся идти через весь парк? Если в самом парке с контейнерами для мусора проблем нет, то по периметру озера можно встретить лишь малочисленные зелёные баки на расстоянии сотен метров друг от друга Фото: Mkset.ru Миновав спуск и идя вдоль озера по часовой стрелке, можно увидеть качели, хромированные поручни смотровой площадки и несколько таких же хромированных урн для мусора. Далее следуют высокие ограды теннисного корта, по обе стороны которых — вновь урны. Ну, а после этого, если у вас в руках вдруг оказалась ненужная салфетка или пустой пластиковый стакан, то идти с ними придётся как минимум пару сотен метров — до ближайшего контейнера. Отметим также, что согласно санитарно-эпидемиологическим нормам в парках количество урн определяется и устанавливается владельцем парка исходя из следующего расчета — одна урна на 800 квадратных метров площади парка. В свою очередь, расстояние между урнами должно быть не более 40 метров вдоль пешеходных дорожек. На вымощенной деревянными дощечками дорожке вдоль озера, также как и на уединённых пешеходных дорожках мусорных урн нет Фото: Mkset.ru Очевидно, что техническое открытие по определению не подразумевает собой полностью обустроенный инфраструктурой парк. Однако с учётом его популярности, которую ранее отмечал даже глава региона, весьма остро встаёт вопрос о поддержании чистоты в парке. За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в администрацию Уфы. Оперативно получить комментарий по данной ситуации не удалось. Mkset опубликует его сразу после получения. Напомним, ранее в сети появился ряд заявлений пользователей о «зацветшем» озере в парке «Кашкадан». О том, почему спустя несколько дней после открытия водоём снова зазеленел и при чём тут рыбы, Mkset рассказывал здесь.

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