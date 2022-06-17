«Люди кайфуют»: в сеть попали ночные купания на необорудованном озере Кашкадан в Уфе

«Люди кайфуют»: в сеть попали ночные купания на необорудованном озере Кашкадан в Уфе
«Люди кайфуют»: в сеть попали ночные купания на необорудованном озере Кашкадан в Уфе
Вчера, 10:24ГородИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
Вместе с видео в сеть попали и первые рецензии на открытое после реконструкции озера, «вода теплая» — констатировал один из купальщиков в ночь на 17 июня.

В соцсетях появилось видео происходящего в темное время суток в парке Кашкадан, а точнее на самом озере. Несмотря на то, что озеро очищено, а берег покрыт мелким белоснежным песком, купаться там пока запрещено. Но запрет властей, похоже, действует не на всех.

Так, видео, снятое в ночь на 17 июня, было опубликовано в популярных сообществах в соцсетях. Молодые люди купаются в еще не оборудованном для этого озере и ныряют туда в темноте, не имея представления о том, что же находится на дне. На фоне взрослая женщина переживает за купальщиков, но им ее чаяний не понять. Один из молодых людей в плавках на камеру сообщает о том, что вода в озере теплая.

Видео:@bdtprb телеграм-канал

Власти настоятельно просят уфимцев подождать, пока пляж на обновленном озере будет работать полноценно. Для этого нужно подготовить инфраструктуру, провести анализ и подготовить документы. Сроков открытия оборудованного пляжа пока не озвучивают.

Также ранее в мэрии сообщали о том, что на необорудованном пляже установлены информационные аншлаги и не дежурят спасатели, а на месте организована работа профилактических групп. Вполне возможно, профгруппы не могут дежурить на озере круглосуточно, а значит ответственность за свою безопасность уфимцам стоит возлагать на себя.

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