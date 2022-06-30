В Уфе в парке «Кашкадан» может появиться аэротруба за 50 миллионов рублей

В Уфе в парке «Кашкадан» может появиться аэротруба за 50 миллионов рублей
В Уфе в парке «Кашкадан» может появиться аэротруба за 50 миллионов рублей
Сегодня, 20:19ГородАзамат НуховФото: 1MI
О том, что в уфимском Сипайлово может появиться новый аттракцион сообщает пресс-служба городской администрации

В микрорайоне Сипайлово в Уфе может появиться развлекательный тренажер гигантских размеров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С предложением построить в башкирской столице аэротрубу, высотой порядка 13-15 метров, в ходе инвестчаса с участием сити-менеджера Ратмира Мавлиева выступила компания «Лайт-Инвест». Сообщается, что аттракцион представляет собой «замкнутый контур воздуховода высотой 13–15 метров с диаметром канала в три метра и двумя электрическими двигателями».

При этом отмечается, что земельный участок для аэротрубы может быть предоставлен в аренду без права капитального строительства ввиду того, что сооружение устанавливается на винтовых сваях, а для его функционирования необходимо лишь наличие поблизости крупной электрической подстанции, а также инженерных сетей и доступности для транспорта.

В качестве локации для аттракциона рассматривается сипайловская набережная и открытый недавно парк «Кашкадан». Отмечается, что на реализацию проекта потребуется порядка 50 миллионов рублей. Также благодаря нему в Уфе появится десять новых рабочих мест.

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