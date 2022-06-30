В Уфе в парке «Кашкадан» может появиться аэротруба за 50 миллионов рублей

При этом отмечается, что земельный участок для аэротрубы может быть предоставлен в аренду без права капитального строительства ввиду того, что сооружение устанавливается на винтовых сваях, а для его функционирования необходимо лишь наличие поблизости крупной электрической подстанции, а также инженерных сетей и доступности для транспорта.