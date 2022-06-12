«Симпатично, но без своего лица»: как выглядит парк «Кашкадан» в Уфе перед открытием

В самом озере преимущественно чистая и прозрачная вода, которую уже облюбовали утки. Хотя, местами водоем цветет — эта проблема здесь была и прежде. Где-то можно встретить мусор несмотря на то, что урн в парке предостаточно. Городские жители не стесняются выкидывать отходы даже в только что очищенный водоем. Пройдя вдоль берега можно увидеть, что пляж поделен на три части — мелкий песок, крупный естественный песок с камнями и достаточно крупный щебень. По такому щебню особо не прогуляешься — зачем его свалили в парке остается загадкой.