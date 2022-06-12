«Симпатично, но без своего лица»: как выглядит парк «Кашкадан» в Уфе перед открытием

Как заявлял ранее глава республики Хабиров, «парк „Кашкадан“ должен стать лучшим парком в России, расположенном на водоеме». Оправдаются ли амбиции чиновников и чаяния горожан?
Парк реконструировали последние три года. Какие-то объекты в парке появились раньше, а где-то территорию облагородили буквально этой весной. Несмотря на такой длительный срок реконструкции, строительные работы на территории парка продолжаются.
Частично парк перекрыт оградительной лентой, так как ремонтные работы еще не закончены — рабочие готовятся укладывать асфальт, параллельно с этим устанавливают ливневки по всему периметру. Там же, рядом с рабочими, уфимцы спокойно прогуливаются вдоль пляжа и занимаются на тренажерах, которые установлены на спортивной площадке. В парке «дежурит» охранник, который вежливо просит посетителей парка покинуть ту часть территории, где еще не закончена стройка. Гуляющих много и ему приходится подходить к каждому.
Надо признать, что на пляже теперь приятный мелкий песок, с которым уже сейчас играют дети. Единственный минус — площадь, усыпанная песком, небольшая. Поэтому есть подозрения, что уже летом места на пляже хватит не всем и отдыхающим придется кучковаться.
В самом озере преимущественно чистая и прозрачная вода, которую уже облюбовали утки. Хотя, местами водоем цветет — эта проблема здесь была и прежде. Где-то можно встретить мусор несмотря на то, что урн в парке предостаточно. Городские жители не стесняются выкидывать отходы даже в только что очищенный водоем. Пройдя вдоль берега можно увидеть, что пляж поделен на три части — мелкий песок, крупный естественный песок с камнями и достаточно крупный щебень. По такому щебню особо не прогуляешься — зачем его свалили в парке остается загадкой.
С пляжа можно выйти на деревянную дорожку, с которой открывается красивый вид на озеро. В некоторых местах посажен яркий газон и молодые саженцы деревьев.
Рядом с озером также расположены качели, которые практически всегда заняты. Что оправданно — конструкция хорошо сделана, к тому же, здесь тоже открывается вид на водоем.
В верхней части парка выложена новая плитка. Швы тротуарной плитки рабочие забивают мелким песком. Тем же самым, который насыпан на пляже. Здесь же установлен амфитеатр и сцена, которые, по всей видимости, уже подверглись нападению вандалов. У сцены оторвана часть перилы и на стене, по всей видимости, недавно закрашивали граффити.
По словам урбанистки, экс-директора по паркам и скверам в Казани Алсу Саетовой пока, что статус лучшего парка с озером в России уверенно удерживает Набережная озера Кабан в Казани: команда программы общественных пространств Татарстана и международные эксперты проделали там большую работу и создали удивительное место.
Как считает Алсу Саетова, на первый взгляд Кашкадан выглядит очень симпатично. Самое главное его достоинство — это доступ к воде, который открывается горожанам. Как рассказала урбанистка, многие из нас недооценивают важность этого фактора, и только получив возможность каждый вечер гулять по набережной и чувствовать свежесть воды, мы понимаем, насколько это отражается на качестве жизни.
— В целом, архитектурный облик парка выдержанный и спокойный, в нем представлены разные функциональные зоны (насколько я могу судить по фотографиям) — это важно, чтобы у разных посетителей был разный (именно им подходящий) сценарий использования парка. Поэтому, мне кажется, это достойная работа. Но не выдающаяся, — поделилась своим мнением специалист.
Саетова также считает, что у парка нет своего лица, которое отличало бы его от множества других общественных пространств в стране. Скамейки, урны, перголы, качели, брусчатка — стандартные, из каталогов. И с точки зрения ежедневного использования жители города могут и не заметить, насколько это важно, но с точки зрения продвижения этого пространства и тем более позиционирования его как лучшего парка с озером в России, это упущение.
— И все же главное — как парк будет жить дальше, после открытия. Важно, чтобы там появилась крутая команда, которая будет проводить мероприятия и наполнять это место смыслами. Чтобы потом появилось собственное сообщество людей, которые любят это место и относятся к нему как к чему-то своему, родному. Желаю Уфе, чтобы так и случилось, — подчеркнула Саетова.
Проблему отсутствия дизайн-кода города ранее отмечал и урбанист Илья Варламов — он обратил внимание на мусорные площадки в общественных пространствах, которые создаются по похожему дизайну с остановками общественного транспорта. В целом, по мнению урбаниста — многие проблемы благоустройства города являются следствием длительного бессистемного развития, когда решения принимались исходя из сиюминутной задачи и возможностей.
Такое мнение можно применить и на парк Кашкадан — на протяжении трёх лет в парке выстраивались разные объекты. И сейчас, смотря на общую картину, можно сказать что на территории нового общественного пространства много разношерстных объектов. Так, например, сцена с амфитеатром выглядит устаревшей по сравнению с остальной благоустроенной зоной.
Как говорил Варламов, стратегического видения и целей в итоге приводят к фундаментальным проблемам в транспортном и градостроительном планировании, которые затем дополняются архитектурными ошибками и проблемами в благоустройстве.