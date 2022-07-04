«Причинить максимальный вред»: градозащитница о пожаре в усадьбе Шамовых в Уфе

По мнению руководителя Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльзы Маулимшиной, именно поджог кровли здания в отличие от поджога пола или мусора наносит зданию максимальный ущерб. Маулимшина предполагает, что усадьба Шамовых загорелась в результате преднамеренного поджога. Более того, градозащитница предполагает, что этот пожар может быть во многом схож с пожаром в усадьбе Бухартовских, когда очаг возгорания под кровлей был в восьми местах.