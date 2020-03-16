«Никому его не отдадим»: глава Башкирии прокомментировал пожар в усадьбе Бухартовских

Сегодня, 16 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров дал указание провести тщательную проверку обстоятельств пожара, происшедшего поздним вечером в исторической усадьбе Бухартовских в центре города.

В итоге сильно пострадали второй этаж и кровля, включая угловую башенку, которой любовались все уфимцы.

Радий Хабиров припомнил, что в молодости жил в студенческом общежитии напротив этой усадьбы и тоже любил смотреть на неё.

- Если кто-то из застройщиков захочет посягнуть на этот дом, мы его не отдадим, - решительно заявил Радий Хабиров. – Объект находится в муниципальной собственности, значит, мы за него отвечаем. Кончать его потихоньку я не дам, пока сижу в этом кресле.

Напомним, в субботу, на следующий день после пожара возле пострадавшей усадьбы прошел пикет общественников. Мэрия постаралась успокоить их в ответном заявлении.