В Уфе начался пожар в исторической усадьбе Бухартовских

Сегодня, 13 марта, вечером, внезапно возник пожар в уфимской усадьбе Бухартовских. Об этом в соцсетях сообщила общественница и член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина.

Это строение с изящными наличниками называют еще «Домом с балконом», правда, не так давно совсем обвешавший балкон исчез. Усадьба является памятником архитектуры и признана объектом культурного наследия.

Среди предположений о причинах пожара преобладают две: неосторожное обращение с огнем со стороны бездомных, часто укрывавшихся от холода внутри него, или поджог здания теми, кто претендует на застройку земельного участка.

Напомним, усадьба Бухартовских расположена на углу улиц Аксакова и Коммунистической. Она была возведена в 90-х годах XIX века. Дом принадлежал семейству дворян Бухартовских польского происхождения. До недавнего времени в нем еще жили 17 семей, но затем дом был расселен и продолжительное время пустовал.

Усилиями волонтеров в прошлом году в ней проводились субботники, чтобы сохранить памятник архитектуры. Однако пожар, похоже, может теперь уничтожить старинное деревянное здание.

Поздно вечером сегодня стало известно, что члены СПЧ, шокированные происшедшим. наметили на завтра пикеты в защиту пострадавшего исторического здания.