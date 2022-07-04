Из-за пожара в доме Шамовых в Уфе перекрыли движение по улице Октябрьской революции

Сегодня, 4 июля исторический центр Уфы заволокло дымом. Выяснилось, что пожар произошел на улице Октябрьской революции, которую уже около 10 лет грозятся сделать пешеходной улицей и центром притяжения туристов.
Как сообщили в пресс-службе МЧС в 16:47 минут было ликвидировано открытое горение, однако тушение пожара продолжается и сейчас. На месте работает корреспондент Mkset, который сообщает, что у места происшествия находятся 9 пожарных машин, а сама улица Октябрьской революции перекрыта. Также по словам нашего корреспондента на месте очень сложно дышать, все заволокло достаточно едким дымом.