Из-за пожара в доме Шамовых в Уфе перекрыли движение по улице Октябрьской революции

Из-за пожара в доме Шамовых в Уфе перекрыли движение по улице Октябрьской революции
Из-за пожара в доме Шамовых в Уфе перекрыли движение по улице Октябрьской революции
Сегодня, 17:12ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Известно, что у дома, который является объектом культурного наследия и памятником архитектуры горела кровля по всей площади, об этом сообщили в пресс-службе МЧС 4 июля.

Сегодня, 4 июля исторический центр Уфы заволокло дымом. Выяснилось, что пожар произошел на улице Октябрьской революции, которую уже около 10 лет грозятся сделать пешеходной улицей и центром притяжения туристов.

Видео: Mkset.ru

Как сообщили в пресс-службе МЧС в 16:47 минут было ликвидировано открытое горение, однако тушение пожара продолжается и сейчас. На месте работает корреспондент Mkset, который сообщает, что у места происшествия находятся 9 пожарных машин, а сама улица Октябрьской революции перекрыта. Также по словам нашего корреспондента на месте очень сложно дышать, все заволокло достаточно едким дымом.

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