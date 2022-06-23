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Стало известно, где похоронят уроженца Башкирии лидера «Ласкового мая» Юрия Шатунова

23 июня 12:32
Фото: Александра Логинова / 1MI
О вероятном месте захоронения тела знаменитого певца, скончавшегося сегодня на 49-м году жизни, сообщил пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов

Тело певца Юрия Шатунова, родившегося в городе Кумертау, вероятнее всего, будет похоронено на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов.

Напомним, о смерти лидера группы «Ласковый май» стало известно сегодня. Причиной гибели Юрия Шатунова стал инфаркт. Ему было 48 лет.

Также ранее об инициативе увековечить память об артисте в его родном городе Кумертау прокомментировал мэр города Олег Фролов. По словам чиновника, установку в городе памятника пока не обсуждалась, отметив при этом, что в честь артиста здесь могут установить мемориальную доску.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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