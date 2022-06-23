Секонд-хенды и киргизский контрафакт: где будут одеваться россияне

Однако даже при импорте сырья и хорошей маркетинговой кампании всю России не получится обеспечить одеждой отечественного производства, так как для этого не хватит производственных мощностей. Об этом заявляет Андрей Разбродин. По мнению мужчины, необходима господдержка, которая, к слову, есть, но довольно скромная. Так, в 2021 году на субсидии для лёгкой промышленности было выделено 2,28 млрд рублей. Из них 1,22 млрд пошли на стимулирование лизинга, 500 млн рублей — на субсидирование оборотных кредитов, 339,2 млн рублей — на компенсацию потерь от производства камвольных тканей для школьной формы, 217,8 млн рублей — на компенсацию затрат по производству льняных тканей. В масштабах отрасли, которая покрывает только 20% потребности рынка, совсем немного.