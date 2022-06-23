ФСИН объяснила, для чего колонии в Башкирии понадобился надувной банан

Услуги турбазы, судя по количеству комментариев, пользуются спросом. Правда, большинство пользователей жалуются, что не могут дозвониться по указанному телефону (у Mkset это получилось с первой попытки). Одна из клиенток в 2019 году пожаловалась на «старые и б/у» лодки и катамараны. Еще одна — заявила, что на территории оказалось много мышей под прошлогодней не убранной листвой. Кроме того, «смутило отсутствие буйков на воде, и надпись, «запрещено купание», хотя годом ранее отдых ей очень понравился.