ФСИН объяснила, для чего колонии в Башкирии понадобился надувной банан

Ранее ИК-7 объявила о закупке надувного банана. В настоящее время учреждение рассматривает предложения поставщиков. В УФСИН объяснили, для чего приобретается надувной банан.
«22 июля в едином агрегаторе торговли размещена закупочная сессия на поставку шестиместного буксируемого водного банана для базы отдыха „Дубрава“ при исправительной колонии № 7 (Мелеуз). База отдыха осуществляет предоставление услуг по организации семейного отдыха», — прокомментировали в ведомстве.
В Управлении также подчеркнули, что закупка финансируется за счет средств от деятельности, приносящей доход учреждению.
По данным системы СПАРК, ИК-7 имеет право на использование акватории Нугушского водохранилищ для рекреационных целей. Как следует из открытых источников, база отдыха «Дубрава» расположена на берегу водохранилища на территории нацпарка «Башкирия». Колония очистила дно водного объекта, укрепила береговую линию полукилометровой стеной из плитняка, которая стилизована под стену средневековой крепости. Турбаза располагает бунгало для размещения четверых или шести человек, а также коттеджами класса люкс с бильярдной, баней, столовой и пирсом. У нее есть два катера, катамараны и лодки.
Для сотрудников республиканского УФСИН и ветеранов уголовно-исполнительной системы здесь предусмотрены льготы: бесплатная автостоянка. Ранее турбаза оказывала услуги по организации и проведению культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для студентов стерлитамакского филиала БашГУ.
У турбазы есть аккаунт в «Вконтакте», однако страница почти не обновляется, в последний раз там размещали прайс 2018 года. Как выяснил Mkset, в настоящее время организация работает и принимает заявки на бронирование домиков. Так, стоимость размещения в шестиместном бунгало в этом сезоне составит 950 рублей с одного человека, в выходные — 1000 рублей.
Услуги турбазы, судя по количеству комментариев, пользуются спросом. Правда, большинство пользователей жалуются, что не могут дозвониться по указанному телефону (у Mkset это получилось с первой попытки). Одна из клиенток в 2019 году пожаловалась на «старые и б/у» лодки и катамараны. Еще одна — заявила, что на территории оказалось много мышей под прошлогодней не убранной листвой. Кроме того, «смутило отсутствие буйков на воде, и надпись, «запрещено купание», хотя годом ранее отдых ей очень понравился.